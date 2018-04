Hagyományos launch trailer helyett egy igencsak egoista beállítottságú videóval köszöntötte a Yakuza 6: The Song of Life premierjét a Sega, aminek keretein belül az eddigi kritikák és pontszámok kerültek prezentálásra.

Legalábbis többek között, hiszen a videó azért jócskán merít pár látványos képsort az alkotásból is, mely Kazuma Kiryu utolsó nagy kalandját meséli el nekünk a családjáért folytatott harccal a főszerepben, amitHa neked is kedvedre való a látvány, illetve mindaz, amit a kritikusok mondtak róla, a Yakuza 6: The Song of Life már elérhető a PlayStation 4 exkluzivitásában.

Nézd nagyban ezt a videót!