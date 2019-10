Diablo stílusú RPG és Overwatch stílusú hőslövölde is készül a Riot Games háza táján

Határozottan újabb befektetésekbe ölte azt a töménytelen mennyiségű pénzt a Riot Games csapata, ami a League of Legends jóvoltából az évek során felhalmozódott a számlájukon, így a játék 10 éves évfordulója alkalmából megtudtuk: több projektjük is formálódik már a háttérben.

Bár ezek egyelőre még tényleg csak projektek, azért érdemes tudni, hogy miféle alkotások várhatók a csapattól a későbbiekben - annak ellenére, hogyOtt van rögtön a Project F, amiről annyit tudni, hogy egy Runeterra világában játszódó, Diablo stílusú akció-RPG lesz a sorban, ami nagyon korai fejlesztési fázisban van, de lehetőséget ad arra, hogy a barátainkkal együtt játszadozzunk benne.Érdekesnek tűnik még a Project A is, mely egy az Overwatch és a Counter-Strike: Global Offensive keresztezéseként leírható taktikus hőslövöldének ígérkezik, ami nem a League of Legends univerzumában játszódik, hanem a közeli jövőben, megjelenését pedig 2020-ra tervezte be a Riot Games.

Szintén projekt szinten van még a csapat háza táján egy verekedős játék is, mely a Project L munkacímmel készül, és a LoL szereplőivel tudunk majd nagyokat bunyózni benne, így az alábbi kedvcsinálón Jinx, Katarina, Darius és Ahri rögtön meg is mutatják, hogy mit tudnak.