Diablo sorozatot készít a Netflix?

Izgalmas pletykák bukkantak fel a Diablo franchise háza tájáról, a Revenge of the Fans névre hallgató weboldal forrásai szerint ugyanis a Castlevania sikerén felbuzdulva a Blizzard és a Netflix is megállapodást kötöttek egy Diablo animációs sorozat elkészítéséről.

Bár a hírt szállító forrás szavahihetősége egyelőre megkérdőjelezhető, ellenben ha értesüléseik helyesek, akkor a sorozat az eredeti 1996-os Diablo-játékon alapul majd,Ha a hír igaz, akkor őszintén reménykedünk továbbá abban, hogy a novemberi BlizzCon expón a Blizzard tisztába teszi a dolgot, és ha meg is egyeztek a Netflix csapatával, akkor olyan minőségű sorozat érkezik, mint amit videojátékaik átvezetőitől megszoktunk korábban.