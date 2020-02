Diablo IV: személyre szabhatjuk a kontrolleres beállításokat PC-n

Még vélhetően jócskán odébb van a Diablo IV megjelenése, ugyanakkor már most érkeznek az infómorzsák a várva várt RPG kapcsán, hiszen a Blizzard kapásból a PC-s verzióról nyilatkozott.

A játék atyjai ugyanis megerősítették, hogy személyi számítógépeken is testre szabhatjuk majd a kontrolleres gombkiosztást, de ugyanezt megtehetjük az egér-billentyűzet kombó esetén is, ergo példáulEzenfelül az egy gépen zajló kooperatív mód esetében is csiszolnak a kezelőfelületen, vélhetően jóval letisztultabb és szellősebb lesz, hogy mindenki kellő módon lássa a saját részét, sőt mi több, még egy csipetnyi betekintést is kaptunk a Cannibal ellenségekbe.

Nézd nagyban ezt a videót!