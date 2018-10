Diablo 3: ne számítsunk cross-playre még egy jó ideig

Ha van játék, amiben bőven elférne a cross-play lehetősége, akkor az a Diablo 3, hiszen ott egyik platform játékosai sem lennének előnyben, ellentétben mondjuk egy FPS-sel, azonban kár reménykedni, hogy erre a közeljövőben lehetőségünk lesz.

A Blizzard közleménye alapján ugyanis nagyon szeretnék, ha meg tudnák valósítani a platormok közötti mókát, de, ami annak tudatában szomorú, hogy most már valószínűleg a Sony sem nagyon állna a cross-play útjába, miután ők is engedélyezték a funkciót a konzoljukon Tekintve, hogy erről már most lerántották a leplet, kíváncsian várjuk, hogy mivel rukkolnak elő a BlizzCon 2018 eseményen, ugyanis mint azt tudjuk, több Diablo tematikájú projekt is formálódik a stúdió berkein belül, és a franchise jövőjéről a szóban forgó expón fognak beszélni