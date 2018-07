Devil's Hunt: harc angyalok és démonok között

A 1C Company és a Layopi Games bejelentették legújabb közös kooperációjuk eredményét, mely Devil's Hunt címmel egy az angyalok és a démonok háborúját a középpontba állító TPS lesz a sorban.

A PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt jövőre érkező játékban bejárhatjuk a Pokol legmélyebb bugyrait, és felemelkedhetünk a Mennyországba is, méghozzá egy démoni erővel rendelkező hős oldalán, aki ennek ellenére is pártatlanul vesz részt a konfliktusban.Desmond oldalán démoni és emberi képességeink kihasználásával, ezáltal többek között például alakváltással tudunk szembeszállni ellenfeleinkkel az intenzív külsőnézetes küzdelmekben, melyek leginkább a kombókon alapulnak majd.A Devil's Hunt várhatóan ott lesz a kölni gamescom expón, így hamarosan többet is megtudhatunk róla, addig is azonban itt van hozzá egy friss kedvcsináló:

Nézd nagyban ezt a videót!