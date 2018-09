Devil May Cry 5: videón tekinthetjük meg Nero robotkarjának funkcióit

Javában zajlik a PAX West esemény, ezáltal Hideaki Itsuno és csapata bőszen mutogatják a jelenlévőknek a Devil May Cry 5 -öt, mi pedig örülhetünk, lévén azért szivárognak a prezentált gameplay előzetesek elég alaposan.

Természetesen ebből sem marad ki a fotó mód, a legvadabb helyzeteket is lekaphatjuk majd, ha kedvünk szottyan,, hasonló, mint amilyet a rebootként szolgáló DmC: Devil May Cry is tartalmazott korábban.A Devil Breaker, Nero kvázi robotkarja is bővebb bemutatást kapott, ahol megcsodálhatjuk az eszköz néhány eddig nem látott funkcióját, meglehetősen változatos módokon tudjuk majd használni a kicsikét, tehát van bőven miből mazsolázni, nézzétek meg ti is őket:

Nézd nagyban ezt a videót!

allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>