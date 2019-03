Devil May Cry 5 témájú étterem nyílt Párizsban

Most már biztos, hogy elképesztő sikert tudott kisajtolni a Devil May Cry-sorozat aktuális tagjából a Capcom, amit jól mutat, hogy az elégedett kritikusok és vásárlók mellett milyen sok területen volt hatással az emberekre a játék.

A Capcom francia részlege ugyanis bejelentette, hogy Párizsban egy Devil May Cry 5 témájú étterem is nyílt a megjelenés örömére, ahol olyan ételeket fogyaszthatunk, melyek ezer szállal kötődnek a játékhoz.Persze csak névlegesen, ennek megfelelően ehetünk V-getarian pizzát, Trish and Chips-et, de a pepperónis pizzát például Dante's Inferno névre keresztelték, a spagettit pedig Carbo-Nero név alatt találjuk az étlapon, miközben az egész étterem olyan hatást kelt, mintha a Devil May Cry 5 egyik helyszínén falatoznánk éppen.