Az adatbányászok lecsaptak a Devil May Cry 5 -re is, és azon nyomban elkezdtek egy kicsit kutakodni a játék fájljai között, hátha találnak valami érdekességet köztük, és hát mi tagadás, fel is leltek pár izgalmas információt.

A széria jellegzetességének számító Bloody Palace módozat ugyebár egy ingyenes frissítés által fog bekerülni, azonban most úgy tűnik, hogy a már kampány során is látott kooperatív lehetőség itt is visszaköszön majd.Egészen konkrétan Vergilre utaló nyomokra bukkantak az adatbányászok, ami annyira nem is meglepő, tekintve, hogy szinte már minden részben felütötte a fejét, mint játszható figura. Várjuk a hivatalos bejelentést!