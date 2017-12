Deus Ex: MD és Batman TTS a PS Plus januári ingyen játékai között!

Nagyon erősen indítja az újévet a PlayStation, hiszen a PS Plus kínálatában nem kisebb címek bukkannak fel mint a Deus Ex: Mankind Divided és a Batman: The Talltale Series, sőt PSVR tulajdonosok külön örülhetnek.

Nekik ugyanis még egy extra ráadás is érkezik a Starblood Arena képében, ami bár nem egy óriási játék, de felhőtlen kikapcsolódást fog nyújtani minden VR tulaj számára., hiszen a Sacred 3 és a The Book of Unwritten Tales 2 is ingyen lesz elérhető számukra, míg a PSVITA játékosok a Psycho-Pass: Mandatory Happiness és az Uncanny Valley játékokat zsebelhetik majd be a PS Plus előfizetés ajándékaként.A nem túl pörgős kedvcsináló pedig itt mocorog:

