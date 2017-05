Destiny 2-es perifériákat készít a Razer

A perifériagyártók kapcsán nem ritka a játékfejlesztőkkel és kiadókkal való együttműködés, hiszen számos óriási franchise van már a gamer piacon, melyekre építve mindkét fél tovább növelheti a rajongók számát és természetesen a profitot.

Nemrég a Razer és a Bungie jelentett be egy együttműködést, melynek értelmében ősszel több új perifériát is kapunk az ikonikus márkától.készít, melyek szeptemberben kerülnek piacra.A játék színvilágát és élményét a Razer DeathAdder Elite egér, az Ornata Chroma billentyűzet, a ManO?War Tournament Edition headset és a Goliathus Speed egérpad próbálja majd meg átadni, vagyis egy teljes szettet állíthatunk össze. A Destiny 2 óriási sikernek ígérkezik, így vélhetően a Razer is szépen profitál majd az együttműködésből.