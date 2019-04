Destiny 2: a Sony miatt nem vihetjük át a karakterünket más platformokra

Jason Schreier, a Kotaku munkatársa egy podcast felvétel során osztotta meg a bennfentes információit a közönséggel, hogy a Bungie mindvégig szerette volna megvalósítani a karakterek átmozgatását platformok között.

Értendő ezalatt, hogy egyaránt nyúzhattuk volna ugyanazzal a Guardiannal a játékot PC-n, PS4-en és Xbox One-on is, viszont a Sony közbeszólt, Schreier pedig gúnyosan hozzátette, hogy mindezt azért, mertA Bungie-s srácok már a Forsaken előtt is szövögettek ilyesfajta terveket, talán most, hogy már nem bábáskodik felettük az Activision , ismét megpróbálják megvalósítani eme tervüket, hiszen ki akarna minden platformon más és más karaktert terelgetni, ha létezik egy univerzális megoldás is?