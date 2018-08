Destiny 2 és God of War III Remastered a PS Plus szeptemberi ingyenes játékai között

A Sony leleplezte, hogy miféle kínálattal is készülnek a PS Plus előfizetőknek szeptemberre, és konkrétan olyan erős line-upot sikerült összepakolniuk, hogy az állunkat kerestük a bejelentett játékoktól.

Olyan címek kerültek a felhozatalba,, de került még a csomagba több, kisebb játék is, ha valakit esetleg jobban izgatnak a kisebb címek, akkor ők is ki tudják élni magukat. Íme a teljes lista, csemegézzetek nyugodtan, van miből: Destiny 2 (PS4)God of War 3: Remastered (PS4)Knowledge is Power (PS Plus Bonus: PlayLink)Here They Lie (PS Plus Bonus: PS VR szükséges)Another World - 20th Anniversary Edition (PS3, PS4, Vita)QUBE: Director's Cut (PS3, PS4)Foul Play (PS4, Vita)Sparkle 2 (PS4, Vita)

