Destiny 2: a Solstice of Heroes event mellett a Crucible playlist is változik júliusban

Továbbra sem hagyja az út szélén a Destiny 2 rajongóit a Bungie, akik több-kevesebb sikerrel, de kitartóan próbálkoznak a játék tartalmi bővítésével, így például kiderült, hogy a hónap végén egy újabb event indulhat útnak.

Ez lesz a Solstice of Heroes, mely várhatóan július 31-én indul majd útnak, és bár nem tudjuk még, hogy meddig tart, ellenben érdemes lesz részt venni rajta, mert, mielőtt belecsapnánk a szeptemberben érkező Forsaken kiegészítőbe.A Bungie megígérte, hogy az eseményről bővebb részletekkel is szolgálnak majd a megjelenéshez közeledve, de még előtte egy jelentős frissítést is elérhetővé tesznek, lévén július 17-én roboghat be az 1.2.3-as patch, ami többek között a Crucible playlistet is módosítja a kapcsolódó rankokkal együtt.