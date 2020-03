Denuvoval jön PC-re a Death Stranding

Tegnap megtudtuk a Death Stranding pontos PC-s megjelenési dátumát, miszerint a nyári szezon elején, június másodikán robog be, amihez ráadásképp még Half-Life-os tartalmat is csatolnak , például egy Headcrabes sisakot.

A jó hírek mellé társul egy friss infó is, ami kevésbé könyvelhető el a pozitív tartományban, miszerint, amivel általában a korai feltörést igyekeznek a játékkészítők megakadályozni - sokszor azonban ez a védelem mindössze pár napig tart, vagy addig sem.Többnyire akkor szokták kivenni a Denuvot, ha a kiadó úgy érzi, hogy kellő módon be lett járatva a cím, vagy éppenséggel kikerült már az internetre egy feltört verzió, viszont ennek ellenére is kevesen kultiválják ezt a megoldást, mivelhogy hajlamos a kérdéses védelmi mechanizmus rontani a játékok teljesítményét. Reméljük, a Death Stranding nél másképp lesz...