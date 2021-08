Demót kapott Steamen az Everspace 2

A Rockfish fejlesztőcsapat egy ütős kis meglepetéssel készült a játékosok számára, tekintve hogy kiadtak egy totál ingyen és bérmentve játszható demót az Everspace 2 -höz, hogy mindenki megnézhesse magának vásárlás előtt.

Minden tartalom, amit fellelhetünk benne, a legutóbbi early access változat alapján lett integrálva, azaz új hajók, kísérők és csillagrendszerek mind-mind fellelhetőek már a demóban is. A Steam kínálatában érhető el a próbaverzió, ami telis-tele van tartalommal, melyek csak rátok várnak.Az első öt főküldetéssel és két mellékküldetéssel fogunk találkozni, a Ceto rendszer teljes első szektorával is megismerkedhetünk, no meg rengeteg ütközettel szembesülünk. Egészen az ötödik szintig fejlődhetünk, azonban a nyersanyag- és valutagyűjtögetés utána is elérhető.