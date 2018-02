Demót és Half Life DLC-t is kap a PC-s Final Fantasy XV

Hatalmas bejelentéssel szolgált a Final Fantasy XV : Windows Edition kapcsán a Square Enix, akik megerősítették, hogy pár nappal a megjelenés előtt mindenkinek kipróbálhatóvá teszik a kérdéses szerepjáték PC-s változatát.

Február 26-án ugyanis a Steam mellett az Originre és a Windows 10 Store-ra is feltöltenek majd egy Final Fantasy XV : Windows Edition demót - benne az alkotás teljes első fejezetével -, ami már önmagában is nagy meglepetés, azonban ezt is sikerült megfejelnie a kiadónak.A Square Enix ugyanis addig erőszakoskodott, amíg meg nem győzte a Valve csapatát arról, hogy, így készítenek nekünk egy Half Life Pack névre keresztelt DLC-t, amit mindenki ingyen megkap, aki a mai naptól május 1-ig a Steamen előrendeli vagy megvásárolja a játékot.A csomagban Gordon Freeman teljes felszerelése megtalálható lesz a ruhától kezdve, a szemüvegen át a feszítővasig bezárólag, és a jelmezt nemcsak Noctis-ra adhatjuk rá a játékban, hanem a multiplayer módban alkotott karakterünkre is. Final Fantasy XV : Windows Edition várhatóan március 6-án jelenik meg végleges formájában.