Demon's Souls Remastered-en dolgozhat a Bluepoint Games?

Újra aktivizálta magát a The Nathan Drake Collection-t és a Gravity Rush Remastered-et elkészítő Bluepoint Games csapata, akik korábban mindkét projektet sikeresen abszolváltak PS4-re, a legfrissebb álláshirdetéseik alapján pedig valami újabb fába vágták a fejszéjüket.





A hír Peter Dalton, a csapat technikai igazgatójának LinkedIn profiljának frissítését követően bukkant fel, lévén ez alapján megtudtuk, hogy emberünkEzzel párhuzamosan a csapat vezető mérnöke is listázta az újdonságot saját profilján, ő azonban egy kicsit pontosabban jellemezte a végeredményt, ezáltal elmondta, hogy legújabb alkotásalesz kurrens generációs konzolokra.Mivel köztudott, hogy a Bluepoint Games olyan alkotásokat dolgoz fel, amelyek Sony-közeliek, ezért a legtöbben talán rögtön arra gondolhatnak, mint mi és még nagyon sokan mások, hogy, hiszen ennél jobban talán egyetlen klasszikus játékot sem kérleltek még a Sony-tól PS4-re a tömegek.Persze az is lehet, hogy tévedünk, hiszen annyi, de annyi nagyszerű klasszikus van a múltból, ami megérdemelne egy feldolgozást, hogy azt felsorolni is lehetetlenség volna.