Dedikált szervereket is hoz a For Honor ötödik szezonja

A Ubisoft egy átfogó videót mutatott be a For Honor februárban induló ötödik szezonjáról, mely The Age of Wolves címmel rengeteg extrával kecsegtet nekünk, így megtudtuk például, hogy az aktuális évaddal debütálnak majd a dedikált szerverek is.

A február 15-én érkező frissítés mindenkinek ingyenes lesz, és a dedikált szervereken túl rengeteg olyan extrát is tartogat számunkra, melyek az egyes hősökhöz kapcsolódnak, de, amelyben a játékosok fejleszthetik és tesztelhetik is képességeiket.Ha ennél is többet szeretnél hallani a For Honor ötödik szezonjáról, akkor nézd meg az alábbi két videót, melyek éppen azért születtek, hogy mindenről alaposabban felvilágosítsanak minket.