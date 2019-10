Decemberben jön dobozosan a Life is Strange 2, van gyűjtői kiadás is

Decemberben lezárják a Life is Strange 2 sztoriját az ötödik epizóddal, aminek köszönhetően a kiadói szerepben tetszelgő Square Enix kapásból kétféle dobozos variánst is kiad, egy és ugyanazon napon.





A hagyományos variánst 35 fontos árcédulával jelentették be, ami legalább 13 ezer forintot jelez, és a komplett öt epizódos élményt, valamint az előzményként szolgáló, egyébként ingyenesen bezsákolható The Awesome Adventures of Captain Spiritet tartalmazza. Sőt mi több, még akár Arcadia Bay-es bélyegekkel is kidíszíthetjük Sean játékbeli táskáját, ha erre fáj a fogunk.A jóval pofásabb gyűjtői kiadás 65 fontért, azaz legalább 24,500 forintért megy, viszont ez csak és kizárólag a Square Enix online boltjában zsákolható be, legalábbis jelen állapot szerint. Ez a kiadvány tartalmaz művészeti albumot, zenei gyűjteményt, Sean és Daniel figurákat,tehát mindent, ami szem-szájnak ingere.