Decemberben jön az Among Us konzolokra

December 14-én jelenik meg az Among Us PS4-re, PS5-re, Xbox konzolokra és az Xbox Game Pass-en keresztül - a kiadás az összes korábbi tartalommal érkezik, PlayStation konzolokon pedig egy Ratchet & Clank kozmetikumot is kapunk.

Bár a játék megjelenése ezeken a konzolokon önmagában is jó hír, van még jobb is, miszeirnt a szoftver lehetővé teszi a rendszerek közötti crossplay-t, így mindenki játszhat együtt. Az online multiplayerrel pedigAz Among Us az Innersloth által fejlesztett online multiplayer közösségi levezető játék, amely eredetileg iOS-re és Androidra jelent meg még 2018-ban, mielőtt még abban az évben PC-re is megjelent volna. A játékot aztán 2020 decemberében portolták Switchre.