Decemberben jön a szóló offline mód a Back 4 Bloodba

Az e havi javítást követően, amely az életminőség javítására és a nagyobb hibajavításokra összpontosít, a Turtle Rock bejelentette, hogy decemberben fogja kiadni a Back 4 Blood első nagyobb, a megjelenés utáni tartalmi frissítését.





Ez egy sor új funkciót fog tartalmazni, köztük a sokat kért szóló offline módot. Emellett új kártyák is érkeznek, köztük egy új kártyatípus, valamint új ellátmányvonalak, egy Ridden gyakorlótér és egy szezonális esemény.Ami a 2022-es évet illeti, a Turtle Rock útiterve számos olyan kiegészítést is felvázol, amelyek várhatóan az új évben és azon túl érkeznek, köztük egy új nehézségi szint, egy friss kooperatív mód, játékos- és korrupciós kártyák, közelharci frissítések és különböző életminőség-javítások.A Turtle Rock egy rövid ízelítőt is adott az első fizetős tartalmi bővítésről, amelyről most. Ez egyike a jövő évre tervezett három fizetős - a Back 4 Blood éves bérletének részeként elérhető - bővítménynek, amelyek együttesen új Cleanerelet, új Riddeneket, egy új tevékenységtípust, valamint új fegyvereket, kártyákat és skineket hoznak majd be.