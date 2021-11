Decemberben jön a Dauntless PS5-re

Dauntless egy ideje már elérhető több platformra is, és most a fejlesztőcsapatként ismeretes Phoenix Labs megerősítette a natív PS5-portot, amely hamarosan debütál is világszerte.

A játék next-gen változata 2021. december 2-ától lesz elérhető, és a legjobb az egészben az, hogy ha összekötötted a fiókjaidat, akkor az előző generációról át tudod majd vinni az eredményeidet, és ott folytathatod, ahol abbahagytad. Emellett a PS5-ös verzió javítja a vizuális hűséget, jobb textúrákat és világítást valósítottak meg,Továbbá a DualSense kontroller funkciói is használatba kerülnek; az adaptív ravaszok és a beépített hangszóró kapnak majd munkát. Ez a verzió 3D-s hangot is tartalmaz, jelentősen csökkenti a betöltési időt, és még számos új trófeát is feldob, amelyeket összegyűjthetsz.

