A Steam háttértár frissítése alapján a rajongók azt találgatják, hogy az Among Us VR 2022 decemberében jelenhet meg, bár ez korántsem biztos - még a dátumot kiszivárogtató SteamDB lista is egyértelműen kijelenti, hogy a Steam API megjelenési dátuma téves lehet.

Bár persze bármelyik dátum lehet szimpla placeholder, a jó hír az, hogy valószínűleg nem kell olyan sokáig várnunk, hogy megtudjuk, pontosan mi lesz a megjelenési dátum; az Innersloth megerősítette, hogy a jövő szerdai Facebook Meta Quest Gaming Showcase-en lesz, és- majd tájékoztatunk titeket! Among Us VR-t a tavaly decemberi The Game Awards-on jelentették be egy teaser trailerrel, amely ismerős feladatokat mutatott be első személyben.