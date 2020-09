Decemberben érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is a Dragon Quest XI S

Miután elképesztően nagy sikert aratott a Nintendo Switch exkluzivitásában - a hírek szerint több mint 6 millió példányt szállítottak le belőle - várható volt, hogy újabb platformokat is meghódíthat majd magának a Dragon Quest XI S.

A Dragon Quest XI alaposan kibővített változatához kapcsolódó nagy bejelentéssel a Square Enix pedig nem is váratott minket sokáig, ezáltal megtudtuk, hogy a népszerű szerepjátékot még az idén, napra pontosana sorozat rajongóinak legnagyobb örömére.Hogy nyomatékosítsák mondandójukat, a TGS 2020 alkalmából egy friss trailert is bemutattak a teljes címén Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age című alkotásról, ami vélhetően az újgenerációt sem hagyja majd ki a sorból, de ezekről egyelőre nem esett még szó hivatalosan.

