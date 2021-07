Decemberben érkezik a Vaják sorozat második szezonja

Az első WitcherCon keretein belül, ahogyan az gyakorlatilag borítékolható volt, a Netflix leleplezte, hogy a Vaják sorozat második szezonja pontosan mikor fog debütálni, és bizony bejöttek a tippek, lévén decemberre tűzték a premierdátumot.

December 17-én fogják kiadni a második nagy felvonást, és bár nem kaptunk még egy normális előzetest a folytatáshoz, de várhatóan az elkövetkezendő hetekben ezt is meg fogják ejteni. Ebben a szezonban ugyebár Geralt és Ciri már együtt fog kalandozni, tekintve hogy az első évad úgy ért véget, hogy tíz epizódnyi szenvedés után végre megtalálták egymást, ahogyan azt a sors is akarta.2019 decemberében látott napvilágot az első szezon, és várhatóan az aktuális évad is kapásból magyar szinkronnal érkezik a streaming szolgáltató kínálatába.