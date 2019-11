A Dim Bulb Games bejelentette, hogy december elején konzolokra is megjelenik korábban PC-re napvilágot látott különleges indie kalandjátékuk, a Where the Water Tastes Like Wine

A PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt december 2-án érkező alkotás Amerika alternatív történetébe, egy depresszív vadnyugatra kalauzol el minket, ahol egy különleges történet vár majd ránk, a főszerepben a klasszikus kalandjátékos elemekkel. Where the Water Tastes Like Wine az elragadó sztori mellé látványos megjelenéssel és kiváló dallamokkal szolgál, de inkább beszéljen helyettünk az alábbi kedvcsináló, az többet mond minden szónál.

