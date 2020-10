December 8-án jön PS5-re és Xbox Series X-re a Destiny 2

Kezdőcím ugyan nem lesz belőle, ellenben nem sokkal az újgenerációs konzolok debütálása után a Destiny 2 is biztosan beroboghat még az idén PlayStation 5-re, illetve Xbox Series X-re egyaránt.

Mindezt a Bungie srácai jelentették be, akik elmondták, hogy napra pontosan december 8-án számíthatnak majd a nagy napra a rajongók, akik mindkét platformon 4K felbontásban és 60fps társaságában élvezhetik majd az alkotást, az eredetihez mérten gyorsabb töltési idők társaságában.Természetesen ezen a napon már Xbox Series S-re is elérhető lesz a játék, azonban ezen a platformon 4K helyett be kell majd érnünk egyszerű full HD felbontással, de cserébe minden platformon elérhető lesz majd a cross-gen játék lehetősége.