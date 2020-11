December 8-án érkezik a Dying Light Anniversary Edition

Ha van játék, amit a készítők nem hanyagolták el, és folyamatosan pakolták bele a tartalmat, akkor az egyértelműen a Dying Light, hiszen a Techland mindmáig aktívan támogatja a zombis kaszaboldát, legyen szó akár nagyobb expanziókról, akár kisebb frissítésekkel.

Ha esetleg még mindig nem ruháztál be a játékra, vacilláltál, akkor van egy jó hírünk, ugyanis érkezik a Dying Light Anniversary Edition , amely minden egyes kiegészítőt magába foglal, amit valaha kapott a program., ugyanakkor mi egyáltalán nem lepődnénk meg rajta, ha pár hét múlva jelezné a stúdió, hogy next-gen konzolokra is jön a kiadvány.A plusz tartalmak sorában természetesen ott feszít a The Following és a Hell Raid is, no meg persze az apróbbnak tekinthető kiegészítők sem maradnak ki a kollekcióból. A premier december 8-án esedékes!