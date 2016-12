A Sony hivatalosan bejelentette, hogy milyen ingyenes játékokkal bővíthetik gyűjteményüket azok, akik jövőre is megmaradnak PS Plus előfizetőnek, így 2017 első havában rögtön hat videojátékot illeszthetnek gyűjteményükbe.

Ennek megfelelően PS4-re elérhető lesz amellett ais, amelyek közül a legendás kalandjáték a cross-buy lehetőség miatt PS Vitán egyaránt élvezhető lesz.PS3-ra mindemellett aés arobognak majd be - utóbbi PS4-re és PS Vitára is tölthetővé válik -, miközben PS Vitára az-t, valamint a-t zsebelhetjük be magunknak.

