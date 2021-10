Dawn of Ragnarök címmel jöhet az Assassin's Creed Valhalla soron következő bővítménye

A következő Assassin's Creed Valhalla bővítmény, valamint további tartalmi részletek szivárogtak ki látszólag a legutóbbi frissítés megjelenését követően - a be nem jelentett DLC-vel kapcsolatos részleteket a j0nathan nevű dataminer fedezte fel.

A dataminer szerint a következő nagy Assassin's Creed Valhalla kiegészítő a Dawn Of Ragnarök címet viseli majd, és a törpék birodalmában, Svartalfheimben játszódik majd. Az expanzió neve mellett koncepciórajzok is napvilágot láttak, amelyeken a Valhalla játszható főhőse, EivorEzek a képek nyilvánvalóan arra utalnak, hogy Eivor új képességekkel fog rendelkezni a bővítményben, többek között rövid láthatatlansági és teleportációs nyilak használatával, valamint varjúként is tud majd repülni.

Nézd nagyban ezt a videót!