Dave Bautistává alakíthatjuk Marcus Fenixet a következő Gears 5 frissítéssel

A The Coalition amellett, hogy készülnek egy vadonatúj sztori DLC -vel a Gears 5 -höz, még további néhány újdonsággal is fel akarják dobni a játékot, példának okáért egy Dave Bautista skinnel, amit Marcus Fenixre aggathatunk.

Sőt mi több, nem egy szimpla skinről van szó, hiszen ő maga az alanya a motion capture felvételeknek és az egykori pankrátor szinkronizálja is így a főhőst - viszont nem kell aggódni, ha John DiMaggio színészi játékával és orgánumával szoktuk meg Fenixet, akkor sincs gond, lévénMásfelől New Game+ módozatot is szállít az új frissítés, és természetesen itt is számolhatunk next-gen update-tel, ami grafikailag és teljesítményileg is felturbózza a programot Xbox Series X-en és S-en. Két új nehézségi fokot is hoz a november 10-én várható update, a módosítókként leírható Mutatorok is feltűnnek, valamint egy kazal új skint jön a karakterekhez.

