Darkseidról szól a legújabb LEGO DC Super-Villains trailer

A Traveller's Tales egy igazán nyúlfarknyi kedvcsináló részeként ismét megmutatta mozgás közben a LEGO DC Super-Villains -t, melynek középpontjába Darkseid került, aki az alkotás egyfajta főellenfeleként tör majd borsot az Igazság Ligájának orra alá.

A videó bár rövidke lett, ellenben rengeteg karaktert felvonultat, így Joker, Harley Quinn, Lex Luthor és még sokan mások is megmutatják magukat pár pillanat erejéig, de a trailer önmagában még semmi, hiszen mellette megtudtuk, hogyHa te is kíváncsi vagy rá, az alábbiakban mutatjuk a teljes listát, ami mellett azt kell még megjegyezned, hogy a LEGO DC Super-Villains érkezését október 19-én várjuk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re.Mark Hamill (The Joker)Kevin Conroy (Batman)Fred Tatasciore (Clayface, Doomsday, Killer Croc)Gina Torres (Superwoman)Brandon Routh (Shazam)Gilbert Gottfried (Mister Mxyzptlk)Mark Rolston (Deathstroke)Scott Porter (Aquaman)Julie Nathanson (Silver Banshee)Michael Rosenbaum (Flash)Tara Strong (Harley Quinn)C. Thomas Howell (Reverse-Flash)Cissy Jones (Lois Lane)Clancy Brown (Lex Luthor)Wally Wingert (Riddler)Tasia Valenza (Poison Ivy)Tom Kane (Commissioner Gordon)Lex Lang (Deathstorm)Travis Willingham (Superman)JB Blanc (Penguin, Ra's al Ghul)Eric Bauza (Mister Freeze)

