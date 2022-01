Darkest Dungeon-szerű játékot ad ingyen a GOG

A GOG téli akciójának ideje alatt számos nagyszerű játékot ajándékoztak már el, és most van egy utolsó ajánlat, amit különösen a Darkest Dungeon-rajongóknak tudunk ajánlani, nevezetesen az Iratus: Lord of the Deadet.

Az Iratus: Lord of the Dead jelenleg ingyenesen elérhető a GOG áruház főoldalán január 5-éig, azaz holnapig. Bár korlátozott ideig van lehetőséged igényelni a játékot, de az örökre a könyvtáradban marad, akárcsak bármelyik játék, amit közvetlenül megvásárolhatsz. Ha érdekel, akkor kattints IDE A komor esztétika és a roguelike mechanika egyenesen a Darkest Dungeonból származik, bár a játékosok általában sokkal elnézőbbnek találják az Iratus: Lord of the Deadet, mint az ihletőjét. Kevesebb az erőforrás-menedzsment, és kevesebbet kell szenvedni az egyes nekifutásokkal.