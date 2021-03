Dark Void és Contra-előzményjáték az áprilisi Games With Goldban

Ismételten kihúzta a Microsoft az utolsó pillanatig a következő havi Games With Gold játékok megvillantását, ami általában akkor szokott történni, amikor gyengébb felhozatallal készülnek, és azért valljuk be, mostanság nem igazán szuperál eme szolgáltatás.

Mit is kapunk áprilisban az Xbox Live tagságunkért cserébe? Xbox One-os téren a Vikings: Wolves of Midgard és a Truck Racing Championship lett a soros, melyeket játszhatunk akár Xbox Series S / X-en is, köszönhetően a Smart Delivery, azaz visszafele kompatibilitás funkciónak.Másfelől az Xbox 360-as felhozatalban ott lapul a Dark Void, valamint a Hard Corps: Uprising. Utóbbi ugyebár a Contrához szolgál előzményjátékként, valamint mindkettő szintúgy pörgethető a redmondiak újgenerációs konzoljain.

