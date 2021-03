Dark Alliance címen rebootolják a Dungeons & Dragons-t

A klasszikus Dungeons & Dragons-t talán senkinek nem kell bemutatni, azonban érkezik a rebootolt verziója Dark Alliance címen, amely egy ARPG-ként hivatott helyt állni, ráadásul most júniusban már meg is fog jelenni.

A Wizard of the Coast adja ki a játékot június 22-én, azonban míg a Dungeons & Dragons felülnézetes játékként volt jelen a piacon, addig a Dark Alliance már váll feletti nézettel fog rendelkezni, és kvázi a Gears of Warhoz hasonlítható játékmenetében.Első blikkre minket kapásból a Godfallra emlékeztettek a gameplay videók, ami nem feltétlenül a legjobb ajánlólevél, azonban döntsétek el ti magatok, hogy mennyire nyűgöz le titeket a játék. Alant találják a hivatalos gameplay trailert, valamint a Game Informer által közölt videót!

Nézd nagyban ezt a videót!