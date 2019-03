Várhatóan holnap kerül majd a boltok polcaira a Capcom legújabb hack and slash akciójátékaként ismert Devil May Cry 5 , amiről már tudjuk, hogy igencsak jól sikerült, de ha esetleg még mindig kételkednél, akkor engedd meg, hogy meggyőzzünk egy kicsikét.

Pontosabban nem is annyira mi, mint inkább az alábbi gameplay felvételek, a Dualshockers magazin munkatársai ugyanisa játékból, így Dante, Nero és V oldaláról is lehetőségünk nyílik bekapcsolódni egy kicsikét az alkotás sötét kalandjaiba.Hogy milyen lesz az őrült démonvadászat a trió oldalán? Nézd meg most te magad az alábbi mozgóképeken, és ha megtetszett a látvány, holnap már PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is beszerezheted a játékot.

Nézd nagyban ezt a videót!