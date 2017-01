Daniel Wu, az Into the Badlands sztárja is csatlakozott az új Tomb Raider filmhez

A Variety beszámolója szerint újabb nagy név csatlakozott a Tomb Raider mozifilm forgatási munkálataihoz, így egészen pontosan Daniel Wu, az Into the Badlands sztárja is felbukkan majd a műben, akit sok játékos a Warcraft mozifilm Gul'dan-jaként is ismerhet.

Sőt mi több, a színész állítólag maga Lu Ren lesz, a hajókapitány, aki Lara Croft oldalán segít hősünknek abban a küldetésben, hogy megtalálja elveszett apját, és mindebben vélhetően rengeteg rosszarcún kell majd keresztülverekednie magukat.Daniel ugyanis, így valami hasonló karaktert várunk most is tőle. A Tomb Raider film egyébiránt 2018 márciusában érkezik majd Roar Uthang rendezésében és Alicia Vikanderrel a főszerepben.