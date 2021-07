Dan Houser, a Rockstar egykori társalapítója új stúdiót alapított

Dan Houser, a Rockstar társalapítója tavaly hagyta el a stúdiót - neki olyan játékokat köszönhettünk, mint a GTA-sorozat, vagy éppenséggel a nagy sikerű Red Dead Redemption, azonban most új égisz alatt folytatja munkásságát.

Az Egyesült Királyságban alapított új játékstúdiót, Absurd Ventures in Games név alatt, így várhatóan továbbra is alkotni kíván emberünk. Houser producerként és kreatív igazgatóként szerepel, és a társaságot június 23-án alapították. Houser két másik, hasonló nevű céget is bejegyzett az Egyesült Államokban: az Absurd Ventures LLC-t, valamint az Absurd Ventures in Games LLC-t.Ezen túlmenően a bejegyzett cégek egyike sem sorol fel munkatársakat, kivéve magát Dan Housert, így pontosan nem tudni még, hogy milyen stábbal kíván belevágni az új csapatba Houser.