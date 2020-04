Cyberpunk 2077: továbbra is áll az eredeti megjelenési dátum

Lassacskán minden megjelenési dátum kétségessé válik a koronavírus miatt, az év egyik legnagyobb vesztesége sokak szemében például, hogy a The Last of Us Part 2 határozatlan időre halasztva lett

Most viszont a CD Projekt RED ismételten megerősített minket abban, hogy a sokak által várt RPG-jük, a Cyberpunk 2077 továbbra sem csúszik, még mindig szándékukban áll betartani a szeptember 17-ei premiert a jelenlegi helyzet szerint. Azt is megjegyezték , hogyEttől függetlenül érdemes azt is megjegyezni, hogy bár most így fest jelenleg a kép, nem kizárt, hogy a nyári szezon alakulása még bőven változtathat ezen, hiszen jelenleg senki nem tudja, meddig tart majd várhatóan a járvány.