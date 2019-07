Cuphead-inspirálta sorozat érkezik a Netflixre The Cuphead Show címmel

Cuphead főképp két jellegzetessége alapján híresült el: a brutálisan nehéz játékmenete, és az imádnivaló grafikája miatt, ami a 30-as évek klasszikus Disney-animációját eleveníti fel egy remek gameplay társaságában.





A Netflix le is csapott az ötletre, ugyanis bejelentette a streaming-óriás, hogy a Cuphead fejlesztőivel, a Studio MDHR-rel kollaborálva készítik el a The Cuphead Show című sorozatot, ami, természetesen a jellegzetes grafikával megspékelve.Chad és Jared Moldenhaur, a Cuphead atyjai producerként fognak bábáskodni a projekt körül, de lesz a csapatban Emmy-díjas producer is, így minden adott, hogy egy kiváló produktum legyen a végeredmény. A megjelenésről egyelőre nincs infónk, de amint többet tudunk, azonnal szólunk!