Wasteland 3 soron következő expanziója, a Cult of the Holy Detonation október 5-ére lett datálva, amit akár az úgynevezett Expansion Pass részeként magunkhoz vehetünk, akár külön megvásárolhatunk.

A szóban forgó dátummal egyszerre érkezik a Wasteland 3 : Colorado Collection címre hallgató gyűjtemény, ami tartalmazza egyrészt az alapjátékot, másrészt pedig a két DLC-t - beleértve a Cult of the Holy Detonationt. Utóbbi egyébként, melyeket öröm lesz felfedezni!Új ellenféltípusok, karakterek, fegyverek, páncélok várnak ránk, valamint vadonatúj sztori elemekkel is számolhatunk majd. Az első trailert az alábbiakban lecsekkolhatod magadnak:

