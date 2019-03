Cuki Nendoroid figuraként támad fel Zelda hercegnő

A Good Smile bejelentette, hogy engedélyt kaptak a Nintendo részéről arra, hogy Nendoroid figurát készíthessenek a The Legend of Zelda-sorozat egyik központi karakteréről, avagy magáról Zelda hercegnőről.

Nem ez az első eset, hogy a Good Smile a szériához nyúl, lévén korábban már Link és Guardian alapján is készítettek egy-egy figurát, azonban míg ezek a Breath of the Wildra hajaztak, addig Zelda a Wind Wakerben látott alakjában térhet vissza közénk.Sajnos egyelőre még csak egy közönséges látványterv áll a rendelkezésünkre a Zelda hercegnős Nendoroid kapcsán, de amint elkészül az első prototípus, ismét jelentkezünk - remélhetőleg már árral és megjelenési dátummal.