Cuki mini-játékokkal lesz teletömve a Kingdom Hearts 3

Egy korántsem szokványos trailerrel gyarapodott a mai napon a Kingdom Hearts 3 , avagy az idei év egyik legjobban várt szerepjátéka, amiről a videónak köszönhetően megtudtuk, hogy a készítők egy halom mini-játékot rejtettek el benne.

Sőt mi több, nem is akármilyen mini-játékokról lesz szó, hanem, melyek egytől-egyig különféle logikai-, de még inkább ügyességi fejtörőkhöz kapcsolódnak, és igencsak retro hangulatot árasztanak majd.Az alábbi videó jóvoltából rögtön meg is ismerkedhetünk négy különféle mini-játékkal - a tervezett húszból -, melyek a The Barnyard Battle, a The Karnival Kid, a Giantland és a Musical Farmer névre hallgatnak, és ha nem kapcsolódnának szorosan a játékmenethez, bizonyára akkor is nagy örömmel próbálnánk ki őket. A Kingdom Hearts 3 érkezését még az idén várjuk PS4-re és Xbox One-ra.

