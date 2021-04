Csütörtökön jön a State of Play esemény, ami csak a Ratchet and Clank: Rift Apartról fog szólni

Éppen itt lesz az ideje így két hónappal a megjelenés előtt, hogy a Sony hajlandó legyen villantani többet a Ratchet and Clank: Rift Apart ról, hiszen eddig vajmi keveset láthattunk belőle, miközben a PS5 egyik legelső címéről beszélünk.

Szerencsére a stúdió most ezen változtat, lévén csütörtökön megtartják a State of Play rendezvényt, ami csak és kizárólag az Insomniac Games legújabb produktumáról fog szólni. Április 29-én, itteni idő szerint este 23:00-kor várhatjuk a streamet, ami várhatóan megint csak 20-25 percig fog tartani, mint általában.Ezenfelül kiderült a női Lombax neve is, aki korábban már többször is mutatkozott a kiadott trailerekben, és egy csapásra megnyerte mindenki szívet a klassz dizájnjával és a kezében figyelő kalapáccsal: ő nem más, mint Rivet!

