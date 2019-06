Csütörtökön debütál a League of Legends saját bejáratú Auto Chess módja

A Riot Games nem szöszöl túl sokat, ugyanis a privát béta után megnyitja a publikum irányába is a Tactics névre keresztelt játékmód kapuit, ami a League of Legends saját Auto Chess játékmódja.

A 9.13-as verziószámú frissítés fogja szállítani a nyílt bétát, valamint Qiyana, az új hős is ezáltal kerül be. Aki nem tudná, az Auto Chess játékmódok mostanában legalább akkora sikernek örvendenek, mint tavaly a battle royale-ok, például a Dota 2 már megkapta saját variánsát , holnaptól pedig a League of Legends is felül a hype-vonatra.Merthogy bizony holnap, ergo. Lehet készülődni, mert akik nyúzták a zárt béta során a Tactics játékmódot, azok hasonlóan addiktív élményről számoltak be, mint a legtöbb Auto Chess esetében, tehát egészen biztosan nem fogunk csalódni!