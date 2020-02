Csúszik az Ary and the Secret of Seasons megjelenése, friss videóval vigasztalódhatunk

A Modus Games és az eXiin bejelentették, hogy legnagyobb bánatukra el kellett csúsztatniuk az Ary and the Secret of Seasons megjelenését, de aggodalomra semmi ok, még az idei nyáron megkaparinthatják maguknak a rajongók.

Várakozni pedig megéri az alkotásra, hiszen az Ary and the Secret of Seasons egy rendkívül látványos, rajzfilmes megoldásokkal kecsegtető akció-kaland lesz, melyben egy fiatal lány történetét ismerhetjük meg, aki megküzd majd az évszakok sajátosságaival és titkaival, miközben képes lesz irányítani is őketAz alkotás erre építi fel a teljes játékmenetet, aminek eredményeképpen egy igencsak különös végeredmény születhet majd, de inkább nézzétek meg magatok, hiszen a PC-re, PS4-re, Nintendo Switch-re és Xbox One-ra érkező alkotáshoz egy friss kedvcsináló is napvilágot látott.

