Eredetileg még augusztusban debütálnia kellett volna a Serious Sam 4-nek, de a Croteam, azaz a fejlesztőcsapat jelezte, hogy egy hangyányit többet kell várni a premierig, lévén egy hónappal odébb tolják a kiadást.

, hogy végtelen mennyiségű űrlényt daráljunk szénné. Pontosan nem indokolták meg, mi áll a halasztás miatt, azonban valljuk be, ez a pár hétnyi késleltetés egyáltalán nem akkora érvágás, még a legnagyobb rajongók számára sem.Nehezen elképzelhető, hogy a koronavírus áll a halasztás mögött, elnézve hogy amiatt többnyire hónapok késnek, de bárhogyan is, egy biztos: nemsokára most már tényleg megkezdhetjük az öldöklést a negyedik etapban.

Nézd nagyban ezt a videót!