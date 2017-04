Csúszik a Resident Evil 7: Not A Hero DLC

A Capcom munkatársai szomorúan jelentették be, hogy a korábban beharangozotthoz képest csúsztatniuk kell a Resident Evil 7 soron következő letölthető tartalmát, ami a Not A Hero címet kapta a keresztségben.

A csapat ugyanis bár korábban tavaszi dátumot rebesgetett a Not A Hero bővítmény kapcsán, azonban most elmondták, hogy, de ez sincs kőbe vésve, hiszen a Capcom jelenleg semmiféle konkrét dátummal vagy egyébbel sem szolgált még a Not A Hero kapcsán.Ez azért nagyon szomorú, mert a kérdéses expanzió egy a Resident Evil 7 kampányától teljes egészében különálló kalandot takar, amelyben maga Chris Redfield, a sorozat nagy visszatérője kapta a központi szerepet. Amint további részletekkel szolgál a Capcom a premier kapcsán, azonnal közöljük!

