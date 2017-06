A Monolith Productions és a Warner bejelentették, hogy a korábbi tervekhez mérten sajnos el kellett csúsztatniuk a Middle-Earth: Shadow of War megjelenését, de aggodalomra semmi ok, még az idén befuthat közénk a játék.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy, ami igaz a PC-s, a PS4-es és az Xbox One-os változatokra is, amelyek mellett a játék a PS4 Pro-t és a Project Scorpio-t is támogatja majd. Middle-Earth: Shadow of War csúsztatásának hátterében egyébiránt a jól megszokott indok áll, ezáltal a készítők szerint több időre van szükségük ahhoz, hogy megfelelő minőségben be tudják fejezni a játékot.